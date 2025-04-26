Denizlispor\'un Küme Düşmesi Sonrası Olaylar

Denizlispor, TFF 3. Lig'den, Bölgesel Amatör Lige düştü. Denizlispor'un küme düşmesinin ardındantaraftarlar statta olay çıkardı.

TFF 3. Lig 4 Grup'un son haftasında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erince Denizlispor, 3. Lig'e veda etti ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Denizlispor 2020-2021 sezonunda Süper Lig'den, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'den, 2023-2024 2. Lig'den ve 2024-2025 sezonunda da 3. Lig'den düşerek 4 yılda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

Taraftarlar olay çıkarttı

Denizlispor'un küme düşmesinin ardından taraftarlar statta olay çıkardı. Maçın bitiş düdüğü ile bir grup taraftar kırdıkları koltukları sahaya fırlattı ve tribün koltuklarını yaktılar. Yakılan koltuklar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yakılan koltuklara müdahale etmesine sinirlenen taraftar kırdıkları koltuklarla itfaiye ekiplerine saldırdılar.

Öfkesine alamayan taraftarlar taşlarla ve sopalarla Niğde Belediyespor'un takım otobüsüne saldırdı. Otobüsün camları kırıldı ve hareket ettirilemez hale getirildi. Polis ekipleri müdahale ederek olayları yatıştırdı. - DENİZLİ