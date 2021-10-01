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Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu - Son Dakika

Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu

01.10.2021 16:18
Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda saat 15.00'te gerçekleşen kura sonucunda Denizlispor'un rakibi TFF 3. Lig ekibi G. P. Şile Yıldızspor oldu. Denizlispor ile G. P. Şile Yıldızspor'un karşılaşacağı 3. Eleme Turu müsabakası 26, 27 veya 28 Ekim tarihinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - DENİZLİ

Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Denizlispor, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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