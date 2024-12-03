Denizlispor'un Yalnızlığına Dikkat! - Son Dakika
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Spor

Denizlispor'un Yalnızlığına Dikkat!

Denizlispor\'un Yalnızlığına Dikkat!

Denizlispor Başkanı Yıldırım, olağanüstü kongre öncesi kulübün yalnız bırakıldığını vurguladı.

03.12.2024 17:13
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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, yarın yapılacak olağanüstü kongre öncesi yaptığı açıklamada, Denizlispor'un yalnız bırakıldığını iddia etti.

Denizlispor Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, yarın yapılacağı ilan edilen olağan üstü seçimli genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Denizli şehrin markası olan Denizlispor'un yok olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunan Başkan Yıldırım, "Memleketin en önemli markasına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sıkıntıları ancak mücadele ederek çözebiliriz. Bu gün Denizlispor'a olanlar, yarın Denizli'nin genelinde yaşanacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olmayan yapılar, dağılmaya mahkumdur. Bugün Denizlispor tarihe gömülürse bundan sanayici, üretici, ihracatçı, turizmci ve esnaf da nasibini alacaktır. Denizlililer olarak bize zor zamanda kimler yardımcı oluyor, kimler bahaneler bulmak yerine çözümler bulmaya çalışıyor ona bakmamız lazım. Sonuç olarak ben dün de taraftardım, kulüp için elimden geleni yaptım, yarın da taraftarım gene elimden geleni yapacağım. Başkanlar gelir geçer ama taraftar terk etmez. Denizlispor sevdası bir ömür bitmez" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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