Denizlispor'un Yeni Başkanı Tatar'dan Mesaj - Son Dakika
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Denizlispor'un Yeni Başkanı Tatar'dan Mesaj

Denizlispor\'un Yeni Başkanı Tatar\'dan Mesaj

Mehmet Uğur Tatar, Denizlispor'un geleceği için çalışacaklarını ve başarı sözü verdi.

14.01.2025 12:38
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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor takımının ikinci kez karar alınan seçimli olağanüstü kongreye tek aday olarak katılan ve yeni başkan seçilen Mehmet Uğur Tatar, Denizlispor camiasına mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda Denizlispor'un geleceği için hep birlikte çalışacaklarını ve başarılarla dolu bir yolculuk yaşayacaklarını inandığını dile getiren Başkan Tatar, "Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor takımının ikinci kez karar alınan seçimli olağanüstü kongreye tek aday olarak katılan ve yeni başkan seçilen Mehmet Uğur Tatar, Denizlispor camiasına mesaj yayımladı. Mesajında Denizlispor'un hak ettiği yerlere taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ve yolda tarafların desteği ve camianın inancı ile en büyük güç kaynağı olduğunu dile getiren Denizlispor Başkanı Mehmet Uğur Tatar; "Denizlispor Kulübü Başkanı olarak bu onurlu görevi üstlenmiş bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu önemli sorumluluğu şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle üstlenirken bizlere duyulan güven için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Taraftarlarımızın desteği ve camiamızın inancı, bu yolda en büyük güç kaynağımız olacaktır" diye konuştu.

"Denizlispor'umuz başarıları için gece gündüz çalışacağız"

Sözlerinin devamında ise gece gündüz çalışacakları adına söz vererek Denizli ve ülkeye hayırlı dileklerini dileyen Başkan Tatar; "Denizlispor'umuzun geleceği için hep birlikte çalışacağımıza ve başarılarla dolu bir yolculuk yaşayacağımıza inanıyor ve sizlere başarıya giden yolda gece gündüz demeden dürüstlük içerisinde azimle inançla yılmadan çalışma sözü veriyorum. . Bu bir Mehmet Uğur Tatar sözüdür. Hizmet yolumuz Denizli'miz ve Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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