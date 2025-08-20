Denizlispor'un Yeni Başkanı Urkay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Denizlispor'un Yeni Başkanı Urkay

Denizlispor\'un Yeni Başkanı Urkay
20.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor'un kongresinde Süleyman Urkay başkan seçildi. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor.

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü ekibi Denizlispor'un kongresinde başkanlığa Süleyman Urkay seçildi. Genel kurulda 95 üyenin 72'sinin oyunu alan Süleyman Urkay üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önce 2012-13 ve 2016-18 yılları arasında Denizlispor'u yöneten Urkay, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'ndaki kongreye tek aday olarak girdi. Aday olması beklenen eski başkanlardan Erhan Ergil ise üyelerin içeri alınmadığı, bazı üyelerin üyelikten çıkarılarak usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçime girmedi.

Denizlispor'da Urkay'ın listesi sadece 5 kişiden oluştu.

Urkay'ın yanı sıra İbrahim Uluturhan, Mehmet Bayer, Taner Karaçay ve Mehmet Kabakçı yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Başkan Urkay, kongrede yeşil-siyahlı camiaya umut dolu mesajlar vererek, "Denizlispor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz kulübün borçlarını azaltmaya ve transfer yasağını kaldırmaya geldik. Yönetim kurulunun üye sayısının az olduğu eleştirildi. Davet ettiğimiz birçok kişi teklifimizi kabul etmedi. Ancak en kısa sürede yönetim kurulu sayımızı 25'e çıkaracağız" dedi. Öte yandan birçok futbolcunun gittiği Denizlispor'da Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır ve Kemal Çetinkaya da veda mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizlispor, Denizli, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'un Yeni Başkanı Urkay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: Denizlispor'un Yeni Başkanı Urkay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.