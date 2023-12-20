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Denizlispor, Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı - Son Dakika
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Denizlispor, Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geriye düşüp 9 kişi kalan Denizlispor, Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Özcan Bizati, oyuncularının vazgeçmediğini söyledi ve sonraki maçı kazanarak düşme hattının üzerinde girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Denizlispor, Uşakspor deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı
20.12.2023 - 11:58,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz ilk yarıda 2-0 geriye düşüp, son 30 dakika 9 kişi mücadele ettiği Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Denizlispor, 1 puanı kurtardı.

Maçın 62'nci dakikasından itibaren sahada 9 kişi oynayan yeşil-siyahlılar pes etmedi. Maçta 2 eksiğine rağmen önce 65'te Bekir Turaç ile farkı bire indiren Denizlispor, 89'da Muhammet'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Özcan Bizati, tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularının vazgeçmediğini söyledi. Alınan puanı olumlu değerlendirdiklerini belirten Bizati, "Son hafta evimizde Derincespor'la oynayacağız. Bu maçı kazanıp devre arasına düşme hattının üzerinde girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizlispor, Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı - Son Dakika
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