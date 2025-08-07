Denizlispor ve İdmanyurdu Arasında Transfer Krizi

BU yıl tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör'e düşen Türk futbolunun köklü kulübü Denizli spor ile ilk kez 3'üncü Lig'e çıkan kentin temsilcisi Denizli İdmanyurdu'nun arası bu kez genç futbolcu Mustafa Şavluk nedeniyle açıldı. Daha önce tesislerle ilgili kriz yaşayan Denizli ekipleri 19 yaşındaki futbolcu nedeniyle birbirine girdi. Denizlispor, altyapısında yetişen Mustafa'nın Denizli İdmanyurdu'nun kampına götürülmesine tepki gösterdi. Denizli İdmanyurdu ise futbolcunun transferinde talimatlara aykırı davranılmadığını açıkladı.

Denizlispor transferle ilgili, "Lisansları kulübümüzde bulunan Mustafa Şavluk isimli futbolcumuzun, bilgimiz ve yazılı onayımız olmaksızın Denizli İdmanyurdu tarafından Afyon kampına götürüldüğü tespit edilmiştir. Bu durum, yalnızca etik dışı değil; TFF'nin Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 10. maddesine açıkça aykırı, hukuki olarak da suç teşkil eden bir girişimdir. Söz konusu madde gereğince, sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla görüşme yapılabilmesi için, oyuncunun kulübünden yazılı izin alınması zorunludur. Konuyla ilgili olarak TFF, FIFA ve tüm ilgili mercilere resmi şikayetlerimiz ve hukuki başvurularımız yapılmıştır. Bu etik dışı ve hukuk tanımaz tutumu, kamuoyunun ve futbol vicdanının takdirine bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Denizli İdmanyurdu ise, "Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı'nın, Transfer İşlemleri başlıklı 8. maddesi açıkça belirtmektedir. 18 yaşını tamamlayan futbolcular, kulüplerinin muvafakati olmaksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde, aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda transfer yapabilirler. Bu çerçevede, kulübümüzün gerçekleştirdiği tüm transfer işlemleri; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) başta olmak üzere ilgili tüm futbol otoritelerinin belirlediği kurallar ve etik değerler doğrultusunda yürütülmektedir. Sıkça dile getirdiğimiz gibi, Denizlispor Kulübü ile herhangi bir organik ya da hukuki bağımız bulunmamaktadır. Bundan sonraki süreçte de ilgili kulüple hiçbir bağlantımız olmayacaktır. Tüm faaliyetlerimizi şeffaflık, dürüstlük ve spor ahlakına uygun biçimde sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İdmanyurdu'nda futbol şube sorumluluğu görevine Hasan Kanpolat getirildi.