Denizlispor Yönetiminden Taraftara Centilmenlik Çağrısı - Son Dakika
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Denizlispor Yönetiminden Taraftara Centilmenlik Çağrısı

Denizlispor yönetimi, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Bergama Sportif ile oynanacak maçta taraftar desteğinden yoksun kalacaklarını belirterek, saha olayları ve küfürlü tezahüratlar konusunda uyarılarda bulundu. Geçen sezon yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 4 maçın seyircisiz oynandığını hatırlatan yönetim, taraftardan centilmence destek beklediklerini ifade etti.

05.09.2024 12:38
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında cumartesi günü Bergama Sportif'i ağırlayacak Denizlispor'da yönetim taraftara takıma centilmence destek çağrısı yaptı. Yeşil-siyahlı yönetim, geçen sezondan sarkan ceza nedeniyle takımın ilk hafta sahaya taraftar desteğinden yoksun çıkacağını belirtip, kalan maçlarda saha olayları ve küfürlü tezahürat konusunda uyardı. Denizlispor yönetimi, geçen sezon 4 maçlarının saha olayları ve küfürlü tezahürat yüzünden seyircisiz oynandığını hatırlattı.

Denizlispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere, 2023-2024 sezonunda yaşadığımız saha olayları ile olumsuz tezahüratlar nedeniyle 4 maçımız seyircisiz oynandı ve 462 bin TL para cezası aldık. Bu sezonun ilk maçı olan Bergama FK karşılaşması da maalesef seyircisiz oynanacak. Bu tür olayları tekrar yaşamamak için sizleri, takımımızı zeka, espri ve hiciv dolu bir şekilde desteklemeye davet ediyoruz. Her zamanki centilmenliğimizi ve sportif ruhumuzu sahada olduğu kadar tribünlerde de göstermek, Denizlispor'un başarısına katkıda bulunacaktır. Bu sezonun her anını keyifle ve centilmence geçirelim. Denizlispor'un adını hem oyunuyla hem de destek şekliyle gururla duyuralım" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Yönetiminden Taraftara Centilmenlik Çağrısı - Son Dakika

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