DENOLDER Carp Cup Başlıyor - Son Dakika
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DENOLDER Carp Cup Başlıyor

DENOLDER Carp Cup Başlıyor
01.07.2026 11:39
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Denizli'de 15 takımın katılımıyla 6. DENOLDER Carp Cup, 3-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Denizli'de düzenlenen ve sportif sazan balıkçılığının önemli organizasyonları arasında gösterilen DENOLDER Carp Cup, bu yıl 15 takım ve 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Denizli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Su Ürünlerini Koruma Derneği (DENOLDER) tarafından geleneksel olarak düzenlenen DENOLDER Carp Cup, bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirilecek.

Sportif sazan balıkçılığı camiasının prestijli organizasyonları arasında yer alan turnuva, 3 Ağustos'ta Gökpınar Baraj Gölü'nde başlayacak. Yarışma, 8 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

DENOLDER yönetim kurulu koordinasyonunda yapılacak organizasyonda İstanbul, Sakarya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ankara, Bilecik, Adapazarı, Kütahya ve Denizli'den gelecek 15 takım mücadele edecek. Toplam 60 sporcunun katılacağı yarışmada takımlar 132 saat boyunca kesintisiz av yapacak.

Takımların yerleşeceği sektörler kura çekimiyle belirlenecek. Sektör çekiminin 2 Ağustos'ta yapılacağı organizasyonda ekipler en az 2, en fazla 4 sporcudan oluşacak.

Yarışmada "En Çok Balık Tutma" kategorisinde dereceye giren 3 takım ile "En Büyük Balık" kategorisinin birincisi ödüllendirilecek. Başarılı takımlar, para ödülünün yanı sıra sponsorlar tarafından hazırlanan çeşitli hediyelerin de sahibi olacak.

Kurallar sıkı şekilde uygulanacak

DENOLDER Başkanı Gökhan Delibaş, turnuvanın temel hedefinin sürdürülebilir doğa anlayışını, yakala-bırak felsefesini ve sportif disiplini en üst seviyede yaşatmak olduğunu söyledi. Organizasyonun şeffaflığını ve güvenilirliğini korumak amacıyla bu yıl 11 maddelik resmi tüzük hazırlandığını belirten Delibaş, kuralların tüm katılımcılar için eşit şekilde uygulanacağını ifade etti. Yarışmacı takımlar, sektör ve alan düzenine büyük önem gösterecek. Sporcular, resmi izinler dışında yarışmanın bitiş düdüğüne kadar yerleşim alanlarını terk edemeyecek. Araç kullanımı da belirlenen kurallar çerçevesinde sınırlandırılacak. Olumsuz hava şartlarında sporcuların güvenliği için bot kullanımına izin verilmeyecek, yalnızca kıyıdan kepçeleme yapılabilecek. Çevre kuralları kapsamında ise her takım kendi sektörünün temizliği ve atık yönetiminden sorumlu olacak.

Turnuvayı takip etmek isteyen misafirler organizasyon alanını ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler, ana karargahta hakem komisyonlarıyla görüşebilecek ve uygun şartlarda sektörleri görebilecek. Ancak yarışmacıların olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerekli durumlarda ziyaretlere sınırlama belirlenebilecek.

Başvurular devam ediyor

DENOLDER Carp Cupa katılmak isteyen takımlar için kayıt süreci başladı. Turnuvada yer almak isteyen ekipler, organizasyon komitesini oluşturan DENOLDER Yönetim Kurulu'na başvuruda bulunabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Etkinlik, Ağustos, Denizli, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DENOLDER Carp Cup Başlıyor - Son Dakika

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