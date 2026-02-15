Deplasmanda Kavga: 3 Yaralı

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynana müsabaka sonunda saha karıştı. Merzifonspor ile Bantınspor arasında çıkan kavgada 3 oyuncu yaralanırken, yüzü kanlar içerisinde kalan Bartınsporlu oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Amasya temsilcisi Merzifonspor, sahasında Bartınspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin de araya girdiği olaylar polislerin müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.

Çıkan olaylarda 3 Bartınspor oyuncusu yaralandı. Kafasından aldığı darbeler sonucu yüzü gözü kanlar içerisinde kalan Bartınspor Kaptanı Emre Yüksektepe, hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN