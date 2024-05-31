Deprem Felaketine Yakalanan Milli Atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kota Kazandı - Son Dakika
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Deprem Felaketine Yakalanan Milli Atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kota Kazandı

Deprem Felaketine Yakalanan Milli Atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na Kota Kazandı

Antrenman yapmak ve ailesini görmek için gittiği Kahramanmaraş'ta deprem felaketine yakalanan milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadeleyi bırakmayarak çalışmaya devam ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı. Pelin, deprem sonrası yaşadığı duyguları ve hedeflerini paylaştı.

31.05.2024 11:05
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Antrenman yapmak ve ailesini görmek için gittiği Kahramanmaraş'ta deprem felaketine yakalanan, mücadeleyi bırakmayarak çalışmaya devam eden ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, " Deprem, hakkında konuşamadığım tek konu." dedi.

Rümeysa Pelin Kaya, memleketi Kahramanmaraş'ta yaşadığı deprem felaketinden 20 gün sonra Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki mücadelesi ile geçen hafta İtalya'da organize edilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap kadınlar kategorisinde bronz madalya kazanarak Paris 2024 bileti almasına ilişkin duygu ve düşüncelerini konuk olduğu AA Spor Masası'nda paylaştı.

Atıcılığa orta okulda, "Sende yetenek var. Futbolu bırakabilirsin ama sporu bırakma." diyerek kendisini yönlendiren beden eğitimi öğretmeni sayesinde başlayan Pelin, "Bakanlığın projesi kapsamında okulumuza gelen yetkililerle poligona gittik ve serüven 2014 yılında orada başladı. Ulusal ilk yarışmama 2015 yılında çıktım ve Türkiye 3'üncüsü oldum. Yıl 2024, 9 yıl sonra olimpiyat kotasıyla buradayım." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında memleketi Kahramanmaraş'ta bulunan Pelin, "Deprem, hakkında konuşamadığım tek konu. THOM projesi kapsamına 2018 yılında katıldım. Normal şartlarda ben antrenmanlarımı Kocaeli'de yapıyorum. Depremden 2 gün önce 12 Şubat Kahramanmaraş Kurtuluş Bayramı sebebiyle yapılacak yarışmalar için memleketime gittim. Ailemi görür, antrenman yaparım diye erken gittim fakat talihsizlik orada yakaladı beni de." diye konuştu.

Depremde evlerinin bir kısmı yıkılan ve akrabalarını kaybeden Pelin, şöyle devam etti:

"Depremden 20 gün sonra Katar'da dünya kupası vardı. Bakanlıktan genel müdürümüz, federasyon başkanımız bizimle iletişime geçip, organizasyona katılmamızı istedi. Yapamayacağımı, ailemi bırakamayacağımı, acımızı taze olduğunu, yalnız kalmalarını, yalnız kalmayı istemediğimi söyledim. Uzaklaşmıştık, antrenmanlar, yarışmalar, planlar iptal olmuştu. Federasyonumuz, bakanlığımızdan, 'Oradan uzaklaş, madalya beklemiyoruz, git, kendini toparla.' dediler. Uzaklaşmak o kadar iyi geldi ki Katar'da final attık. Depremdeki zorlu mücadeleden 20 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi performans gösterebildik."

"Bütün duyguları birlikte hissettiğim bir andı"

İtalya'da bronz madalya ve olimpiyat kotasını elde ettiği anda çok karmaşık duygular yaşadığını dile getiren Pelin, "Çok duygusal bir andı. Ağlamak isteyip ağlayamadığım, hiçbir şey olmadan bir anda ağladığım, bütün duyguları birlikte hissettiğim bir andı." ifadelerini kullandı.

Atıcılık branşında Avrupa kıtası mücadelesinin çok zor olduğunu anlatan Pelin, "Avrupa'da kota, madalya almak çok zor. Bunu başarmış olmak beni ve bütün takımı mutlu etti. Ülkemizde atıcılık sporunun önünün açıldığına inanıyorum. Umarım daha da güzel hedeflerimiz olur. Olimpiyat madalyasıyla, 2028 oyunlarına tekrar kota alarak bunu taçlandırırız. Olimpiyatlara kadar antrenman ve yarışma programlarımız değişmedi. Paris'te madalya neden olmasın? Umarım rengi altın olur." açıklamasını yaptı.

Yaşının genç olmasının atıcılık branşında avantaj sağladığına dikkati çeken Pelin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim branşımız için çok gencim. Böyle bir başarı bu yaşlarda önemli. Başarılarımın bu yaşta gelmesi beni sonraki olimpiyatlara, önümdeki tüm serüvene daha aç hale getiriyor. Umarım boynumdan madalyalarım eksik olmaz, rengi hep altın olur. Destekledikleri için en başta alime teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri onlardan ayrı bir hayatım var. Neredeyse onlarla hiç anım yok. Yarışma, antrenman anılarım var. Özellikle babam çok destekledi. Madalyamda da kotamda da emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Deprem Felaketine Yakalanan Milli Atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kota Kazandı - Son Dakika

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