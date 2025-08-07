Deprem sonrası Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Deprem sonrası Türkiye Şampiyonu oldu

Deprem sonrası Türkiye Şampiyonu oldu
07.08.2025 10:15
Ömer Uygur, deprem sonrası Elazığ'da bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu ve hedefi milli takım.

6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a taşınmak zorunda kalan 14 yaşındaki Ömer Uygur, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi ve babasının destekleriyle başladığı bilek güreşinde kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu.

6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar gören Uygur ailesi, Malatya'dan Elazığ'a taşınarak babaannelerinin evine yerleşti. Ailenin 14 yaşındaki oğlu Ömer Uygur, Elazığ'daki eğitim hayatına devam ederken aynı zamanda spor alanında önemli başarılar elde etti. Uygur, Beden Eğitim Öğretmeni Bayram Sert sayesinde bilek güreşiyle tanıştı. Kısa sürede il birinciliği, ardından bölge şampiyonluğu elde eden Uygur, son olarak Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Hem futbolla ilgilenen hem de bilek güreşindeki başarısıyla dikkat çeken Uygur, hayalinin milli takımda yer alarak Avrupa'da başarıla elde etmek olduğunu kaydetti.

"Hayalim milli takıma seçilmek"

Depremden sonra geldiği Elazığ'da spora yöneldiğini ve başarılar elde ettiğini ifade eden Ömer Uygur, " Malatya'dan buraya depremden dolayı geldik. Ailemle geldik ama her şeyimiz orada kaldı. Geldikten sonra burada okula başladım. Beden eğitimi öğretmenim önce futbola gönderdiler, daha sonra Bayram Sert hocam bilek güreşi sporuna yönlendirdi. Kısa bir süre içerisinde beraber önce il birinciliği, sonra bölge birinciliği ve ardından da Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Hocalarımızın destekleri hep bizimleydi ve beraber çalıştık. Gümüşhane'de elde ettiğim Türkiye birinciliği sonrası hayalim futbolda ve bilek güreşinde milli takıma seçilmek. Milli takım formasıyla yarışmalara katılmak ve Avrupa'da başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Ramazan Uygur: "Avrupa şampiyonluğunu da getireceğine inanıyoruz"

Eski genç milli takım futbolcusu baba Ramazan Uygur ise "Deprem dolayısıyla yaklaşık 3 yıldır annemin evine, bahçesine taşınmak zorunda kaldık. Üç çocuğum var. Ömer, Yolspor'da şu anda futbol hayatına devam ediyor. Futbolda U-14'te Elazığ şampiyonu oldular. Bilek güreşinde de Bayram hocamız oğlumun yeteneğini keşfetti. Burada il birinciliği, akabinde bölge birinciliği ve sonrasında ise Türkiye birinciliğini Elazığ'a getirdi. Biz de gururlandık. Mutluyuz ve birçok madalyası var. Çalışmalarına şu anda Eyüp hoca ile devam ediyor. Avrupa şampiyonluğunu da getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

