Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
24.02.2026 19:38  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Haber Videosu

Tokat'ta 41 yıldır futbol maçlarının oynandığı Gaziosmanpaşa Stadyumu yıkılıyor. Depreme dayanıksız raporu verilen stat için yıkım çalışmaları başladı.

Tokat'ta 1984 yılından bu yana 41 yıldır sporun kalbi olan Gaziosmanpaşa Stadyumu tarihe karışmaya hazırlanıyor.

DEPREME DAYANIKSIZ RAPORU VERİLEN STAT YIKILIYOR

Şehrin simge yapılarından birisi olan ve Tokatspor ile Tokat Belediye Plevnespor'un maçlarını oynadığı Gaziosmanpaşa Stadyumu için depreme dayanıksız raporu verilmişti. Yaklaşık 1 yıldır maç oynanmayan stadyumda dozerlerin sahaya girmesiyle birlikte yıkım işlemleri başladı. İlk etapta çalışmalar, soyunma odalarının bulunduğu bölümde yürütüldü.

KAPILARINI 1984 YILINDA AÇTI

Kapılarını 1984 yılında açan Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu, başta Tokatspor olmak üzere birçok sayıda futbol maçına, bayram kutlamalarına ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TOKAT'A YEPYENİ MODERN SPOR KOMPLEKSİ

Öte yandan mevcut stadın yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi inşa edileceği duyuruldu. Yapılacak yeni tesis ile spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılması, şehirle bütünleşen yaşayan bir alan olarak planlanması, Tokat'a uzun yıllar hizmet edecek çağdaş bir merkez yapının kurulması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:22:01. #7.12#
SON DAKİKA: Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.