Depremzedeler şampiyonluğu davulla kutladı - Son Dakika
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Depremzedeler şampiyonluğu davulla kutladı

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Adıyamanlı depremzedeler, Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 şampiyonu olmasının ardından Galatasaraylı taraftarlarla birlikte sokaklara çıkarak davul çaldırıp halaylar çekti.

26.05.2024 23:14
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- Depremzedeler şampiyonluğu davulla kutladı

ADIYAMAN - Adıyamanlı depremzedeler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu davulla kutladı.

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 şampiyonu olmasının ardından Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle gelen taraftarlar, Sümer Meydanı'nda davul çaldırarak halaylar çekip doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

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