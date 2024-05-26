- Depremzedeler şampiyonluğu davulla kutladı
ADIYAMAN - Adıyamanlı depremzedeler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu davulla kutladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 şampiyonu olmasının ardından Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle gelen taraftarlar, Sümer Meydanı'nda davul çaldırarak halaylar çekip doyasıya eğlendi.
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