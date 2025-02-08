DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto\'yu Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Spor Toto'yu 37-28 yendi.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 19-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan DEPSAŞ Enerji As, mücadeleyi 37-28 kazandı.
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