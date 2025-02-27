DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş\'ı Ağırlıyor

DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş ile 28 Şubat'ta kritik bir maça çıkacak. Hedef Avrupa kupaları.

27.02.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde heyecan sürüyor. Zirve mücadelesinde DEPSAŞ Enerji hentbol takımı, lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa'yı Erkekler Süper Ligi'nde temsil eden DEPSAŞ Enerji hentbol takımı, Vedat Pars Sezonu 19. haftasında 28 Şubat 2025 Cuma Günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

DEPSAŞ Enerji'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, Beşiktaş gibi köklü bir kulübü Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Sportif Direktör İpek, bu sezon süper ligde oynadıkları maçlarla hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, " Bu kez rakibimiz Beşiktaş ve bu maçın önemi açıkça ortada. Rakibimizi yenmemiz durumunda hem rakibimize ilk mağlubiyetini yaşatmış olacağız hem de Avrupa kupalarına katılım için önemli bir virajı geçmiş olacağız. Şanlıurfa'da yaşayan bütün sporseverleri, bu önemli maçı izlemeye ve kulübümüzü desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

DEPSAŞ Enerji başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken DEPSAŞ Enerji, 18 haftada 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı. Topladığı 28 puanla maç fazlasıyla 2. sırada yer alan kulüp, hedefini kalan 4 maçı en az kayıpla kapatarak Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Ligde namağlup olarak yoluna devam eden Beşiktaş ise oynadığı 16 karşılaşmada 15 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu elde ettiği 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Mehmet İpek, 28 Şubat, Beşiktaş, Enerji, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:43:18. #1.11#
SON DAKİKA: DEPSAŞ Enerji, Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.