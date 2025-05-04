Derbi Heyecanı: Fenerbahçe ve Beşiktaş Stadyumda

FENERBAHÇE ve Beşiktaş kafileleri, derbi maç öncesinde stadyuma ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Bu mücadele öncesinde tesislerdeki hazırlıklarını tamamlayan ekipler, stadyuma doğru hareket etti. Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaşan takımlar, maç saatini beklemeye başladı.