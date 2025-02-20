Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay - Son Dakika
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Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay

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Dün gece uzatmalara giden PSV-Juventus maçını yöneten Slavko Vincic, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide de düdük çalacak. Slovenyalı hakem, derbiden 2 gün önce de 22 Şubat Cumartesi günü Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak maçı da yönetecek.

20.02.2025 11:59  Güncelleme: 12:16
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

DEV MAÇLAR YÖNETTİ

Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve eleme aşamasında toplam 48 maçı yöneten Vincic, geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve Madrid ekibinin 2-0 kazandığı final maçında düdük çaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de grup ve eleme aşamasında 34 karşılaşmada görev alan Slavko Vincic, 2021-2022 sezonunda da Eintracht Frankfurt ile Rangers'in karşı karşıya geldiği ve Frankfurt'un penaltı atışları sonucunda 6-5 kazandığı finali yönetti. 45 yaşındaki hakem, bu sezon da Devler Ligi'nde 7 mücadelede düdük çaldı.

İKİ TAKIMIN DA DAHA ÖNCE MAÇLARINI YÖNETTİ

Sloven hakem, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

Daha dün maç yönetti! Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay

DERBİDEN 2 GÜN ÖNCE DE MAÇA ÇIKACAK

Öte yandan Slavko Vincic, Slovenya Futbol Federasyonu tarafından Slovenya Ligi'nin 22. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 15.00'te Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak mücadelede görevlendirildi. Bu durumda Vincic, ülkesinin liginde maç yönettikten 2 gün sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muhammed Akici:
    Şimdi bu hakem nereli ? Slovenyalı. Nerede doğmuş ? Maribor Maribor futbol kulübü kimin ? Acunun Kimse bana ne alakası var yaaa demesin. Bu hakemi ne tff ne de mhk belirledi Acun direk isim verdi ve derbiye atadılar.. Yapı var deyip kendileri yapı oluşturdu ve şunu söyliyim Galatasaray ilk yarı bitmeden kırmızı kart görecek ve aleyhine penaltı çalınacak.. Galatasaray kendi evinde kırmızı görmüyor çünkü ilk algıyı ordan vuracaklar bak yabancı geldi kırmızıyı gördü diyecekler.. 199 34 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yabancı hakem olmasın demiyoruz. Acun'un kankasi olmasın diyoruz. Allah sabredenlerle beraberdir sabir 131 32 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TFF FENERİN EMİR ERİ BAŞKA SÖZE GEREK YOK. BU LİGİN HER TARAFINDAN PİS KOKULAR GELİYOR TFF BAŞKANİ VE ALİ KOÇ TÜRK FUTBOLUNU BATIRMIŞTIR. BU İKİSİ TÜRK FUTBOLUNUN BEKA SORUNU HALİNE GELMİŞTİR 88 21 Yanıtla
  • Göztepeli:
    acun mariboru aldı, mariborun teknik direktörünü uefa başkanı belirledi. hakem maribor doğumlu ve uefa başkanıyla aynı ülke. bu hakemin olması şüphe şaibe yaratır tartışmaya sebep oluruz diyerek ilk eleyecekleri isimken, umursamazca maça atanmış ahahahha gs yönetimi aşırı pasif. maçı dominike de alır bunlar, spikeri de acun yaparlar mavi takım kırmızı takım çekişmeli anlatır ama mavi takıma kazandırırlar :D 102 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    şike ruhlarında var 75 3 Yanıtla
  • Osman:
    bir kaç zengini mutlu edebilmek için tüm ülke seferber oldu be. eğer galatasaray kazanırsa samandıraya 1 koli yanık kremi 1 kolide maden suyu göndericem 49 20 Yanıtla
  • elif korkusuz:
    CİNCONLULARIN GÖZÜ YAŞLI 18 39 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s ağlama şenlikleri başlamış. baş ağlak oe çelik daha ağlamamış hayret 5 43 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw bu adam bir yatirilmasi Mayıs Haziran arasi olan ücreti yatrdi mi ki yılın başka döneminde yatiramaz ... ayrıca mhk zorunlu seminerlerine katıldı mi hayır.. la bu şartlar olmadan hakemlik yapamaz maçlarda hukuku yok sayarasanizngunngekir yargilanirsiniz 37 3 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    Önce fedarasyon dediniz değişti sonra yabancı var hakemi dediniz değişti Şimdi ise yabancı hakem istediniz o da oldu bu seferde GS feneri yenince başka ülkede maç ister Fenerbahçe örneğin Acun'un dominiginde oradada yeneriz Acil konsey kurup acunla Ali'yi potaya koyarlar 33 2 Yanıtla
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