Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor - Son Dakika
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Spor

Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç\'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetinin ardından bir üzücü haber daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli, sağlık sorunları nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Daha önce karaciğer nakli olan Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

22.09.2024 14:31
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Fenerbahçe camiası, Galatasaray'a karşı Ülker Stadyumu'nda alınan 3-1'lik mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığını yaşarken, ikinci kötü haber sağlık alanında geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve kulübün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor

DURUMU CİDDİ

Daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu üzücü haberle sarsılmış durumda.

Mehmet Dereli, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fatih Üstün:
    Terbiyesiz haber yazmanın anlamı yok . 107 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    derhj ile ne alakasi var. yaptiginiz haber e dikkat exin 8nsan cani var ortada 98 2 Yanıtla
  • Soner Karabacak:
    Ne kadar ahlaksız bir haber sitesisiniz. Saglik sorununa yaptığınız haberden utanmadiniz mi ? Yayinlamayacaksiniz biliyorum ama en azından bunu bilin 73 4 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Allahtan acil şifalar diliyorum ???? 47 4 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ne alakası var? İşimiz gücümüz yalan dolan haber yapmak. 39 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ben şahsen Gs liyim ama bu haberi lütfen kaldırın. Bu platforma yakışan bir haber değil. İnsan her an her yerde kendi sağlık sorunları ile karşılaşabilir. Bunu bir maça bağlayıp talihsizce alay edercesine bir başlık atılması üzüntü verici bir durum.Hiç hoş bir haber olarak görmüyorum 38 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Dayı bu kadar ciddiye almayın bugün o yener yarın sen yenersin...Dünyanın sonumu ?Hala Fenerbahçe tarihi başarıda Galatasaydan daha üstün... 12 8 Yanıtla
  • Duran Çalık:
    Haber başlığını acilen düzeltin böyle başlık mı olur 15 0 Yanıtla
  • Emrah Gündüz:
    Bencede haber şimdi bu yazıklar olsun senin gibi siteye bir bjk olarak yazıyorum 14 0 Yanıtla
  • Fatih aslan:
    Ferhat seni tanımam baya bi yorumunu okumuş biri olarak bi sorum olacak sana .. bu haber sitesiyle bi alakan var mı ?? 10 1 Yanıtla
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