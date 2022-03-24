Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu - Son Dakika
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Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu

24.03.2022 11:39
Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu

Kayseri EMAR Futbol kulübü, hem derbi maçını hem de üç futbolcusunu kaybetti.

Kayseri EMAR Futbol kulübü, hem derbi maçını hem de üç futbolcusunu kaybetti. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 3 futbolcunun cezasını belirledi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Kayseri EMAR Grup futbol kulübü sahadan 1-0 yenik ayrılırken yaşanan olaylardan ötürü 3 futbolcusu da kırmızı kart görmüştü. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir'in cezaları belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 23 Mart 2022 tarihli toplantısında 3 futbolcuya da Futbol Disiplin Talimatının 44/1-a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine hükmetti.

Tedbirli olarak cezalandırılan Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir, takımının ligde kalan 3 maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu
Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu
Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu
Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu

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Kadınlar Futbol Süper Ligi Kadınlar Futbol Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1

Amatör Lig, Kayseri, Futbol, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu - Son Dakika


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