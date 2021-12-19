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Derbi maçtan notlar - Son Dakika

Derbi maçtan notlar

19.12.2021 19:06
Derbi maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre iki farklı isimle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre iki farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, geçen haftaki Yukatel Kayserispor maçına göre Fenerbahçe karşısında iki değişiklik yaptı.

Karaveli, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Atiba Hutchinson ile Serdar Saatçı'yı derbi maçta yedek soyundurdu.

Önder Karaveli bu oyuncuların yerine cezaları biten Josef de Souza ile Necip Uysal'ı oynattı. Josef orta sahada savunmaya dönük görevi yerine getirmeye çalışırken, Necip Uysal stoperde görev aldı.

Ligde takımının 14. haftada GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Necip, cezasının bitmesinin ardından ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Umut Meraş kadroda

Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.

Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.

Taraftarlar uğurladı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbi maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde uğurladı.

Siyah-beyazlılar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyeti ve oyuncuları derbi maç için tesislerden uğurlayan isim oldu. Çebi zorlu derbi maçı için oyunculara başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi maçtan notlar - Son Dakika Spor


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