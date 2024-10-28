Süper Lig'in 10'uncu haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak. Bu maçta deplasman tribününde yer alacak olan Beşiktaş taraftarı, Tüpraş Stadyumu'nda toplandı. Toplanma alanında bilet ve güvenlik kontrolü yapıldı. Daha sonra otobüslere binen yaklaşık 2500 siyah-beyazlı taraftar, derbinin oynanacağı RAMS Park'a gitmek için yola çıktı.
Son Dakika › Spor › Derbi Öncesi Beşiktaş Taraftarı Yola Çıktı - Son Dakika
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