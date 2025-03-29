Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika
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Spor

Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

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Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaştığı maç öncesi stadyumda ilginç bir görüntü dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir Galatasaray taraftarının Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

29.03.2025 21:03
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Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de karşı karşıya gelirken mücadele öncesi deplasman tribünlerindeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında namağlup lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Sonucu merakla beklenen karşılaşmada ev sahibi ekibin tarafarlarının yanında Sarı-Kırmızılı taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini alırken tribündeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

KURAN-I KERİM İLE STADA GELDİ

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde Kur'an-ı Kerim ile stadyuma gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı görüldü.

Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

Kuran-ı Kerim, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    fetonun duası yeter 18 30 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Rabbim akıl fikir versin cahiliye döneminde putlara tapan putperestler şimdi nin top perest leri oldu 17 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ EZIKLERI BIR HAFTADIR YABANCI HAKEM DIYE AGLIYOR KOMEFI ÖTESİ KIRMIZI KART HARRMTAS 6 15 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    maç. sonucu 4-2 bjk alcak 10 10 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Müslümanlığın ne olduğunu bilmeyen kuş beyinli kutsal kitabı fetö ile bağdaştırır, 16 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU KIRMIZI KART HARAM DIR , ŞEREFLİ IKINCILIK EDEBIYATCILARI GETIRDIGINIZ HAKEM YORUMLASIN 2 3 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    iyiki tuvalette okumıyor okusa napcaz belki birgün onuda yaparlar tıpkı kurana rövaşata atan göz altına alınca çocuk diyen sokaga çıkna chpliler bugün sokaga çıkanlara çocuk diyor mesala 0 0 Yanıtla
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