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Derbi Öncesi İstatistikler

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında son 10 derbide üstünlük sağladı. Önemli maç 24 Şubat'ta.

22.02.2025 11:20
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın sahasında son 10 maçta galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu, 5 maç da berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, şampiyonluk yarışında taraflar için önemli bir viraj olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son 10 maçta oynanan derbilerde ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu. 5 mücadele de berabere sona erdi.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon kazandığı RAMS Park'ta yeniden galibiyet hedefliyor. Kanarya, ezeli rakibine konuk olduğu son 3 maçta ise 2 galibiyet elde etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Aslantepe'de oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

22.10.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.04.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

13.04.2016

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

18.10.2014

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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