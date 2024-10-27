Derbi Öncesi Kaleci Krizi - Son Dakika
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Derbi Öncesi Kaleci Krizi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleciler Muslera ve Mert Günok'un performansları kritik olacak.

27.10.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasında gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak derbide sarı-kırmızılı takımın kalesini tecrübeli eldiven Fernando Muslera koruyacak. Beşiktaş'ta tedavisi süren milli kaleci Mert Günok'un forma giyememesi halinde Ersin Destanoğlu eldivenleri alacak.

İki takımın kalecilerinin sergileyeceği performans derbide takımlarının alacakları sonuçta doğrudan etkili olacak.

Muslera son haftalarda kalesini kapattı

Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı tecrübeli kaleci Muslera, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki tüm lig maçlarında kaleyi koruyan isim oldu.

Geride kalan 9 haftada 8 gol yiyen Muslera, son 2 haftada oynanan Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapatarak takımının aldığı 6 puanda etkili oldu.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 14 sezonda toplam 59 derbi maçta görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 26 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 59 golüne engel olamayan Muslera, 22 derbide gol yememeyi başardı.

Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 26'sı Süper Lig, ikisi de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 28 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile yapılan derbilerde 33 gol yerken, 10 mücadelede kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ta kale belirsizliği

Konyaspor'la oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'la deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Mert Günok'un derbide oynayıp oynamayacağı belli değil.

Siyah-beyazlı takımda milli kalecinin görev alamaması durumunda kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.

Mert Günok ligde tüm maçlarda forma giydi

Yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ın bu sezon ligde aldığı olumlu sonuçlara katkı sağlayan milli kaleci Mert Günok bu sezon tüm lig maçlarında görev yaptı.

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 8 lig maçında kaleye geçen Mert Günok 5 gol yedi. Tecrübeli eldiven 4 lig müsabakasında da kalesini gole kapattı.

Ersin Destanoğlu ise bu sezon ligde hiç görev yapmazken UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı takım, Ersin'in kaleyi koruduğu maçlardan Eintracht Frankfurt'a mağlup olurken, Fransa'da Olimpik Lyon'u yenmeyi başardı.

Mert, Galatasaray'a karşı 15 kez oynadı

Tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Galatasaray'a karşı 15 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 11, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 4 karşılaşmanın 3'ünden üzgün ayrılırken bu sezon Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı maçla ilk Süper Kupa galibiyetini aldı.

Mert, söz konusu lig müsabakalarında 17 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi. 35 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 4 mücadelede ise 5 gol yedi.

Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde 2 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Bu sezonki Süper Kupa maçı hariç Mert, tüm derbilerde gol yerken, topu 6 kez ağlarından çıkardı.

Kaynak: AA

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