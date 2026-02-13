Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
13.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Haber Videosu

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yönetim takıma moral ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Sadettin Saran liderliğindeki yönetim, son idmanda teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Sadettin Saran, galibiyet durumunda tüm takım ve teknik heyete özel prim verileceği duyurdu.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN SAMANDIRA'YA ZİYARET

Başkan Sadettin Saran liderliğindeki Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi bugün yapılacak son idmanda takımı ziyaret etti. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, teknik heyet ile futbolculara maçın öneminden bahsederek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

GALİBİYET GELMESİ HALİNDE PRİM JESTİ

Sadettin Saran, konuşmasının son bölümünde galibiyet gelmesi halinde tüm takım ve teknik heyete özel prim verileceğini duyurdu.

TRABZON'A HAREKET EDİLDİ

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kafileye eşlik etti.Kafile, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Saadettin Saran, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:58:05. #7.11#
SON DAKİKA: Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.