Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Novak, Osayi, Min-jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Derbide ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika Spor