Derbide ilk golün önemi büyük - Son Dakika
Üye Girişi

Derbide ilk golün önemi büyük

08.04.2022 13:20
Derbide ilk golün önemi büyük

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 28 yılı kapsayan son 57 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 57 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 57 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

YORUMLAR
500
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbide ilk golün önemi büyük - Son Dakika


Son Dakika
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Derbide ilk golün önemi büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement