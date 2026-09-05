Derbide 'iyilikte hepimiz aynı takımdayız' mesajı verilerek Bakanlık platformu tanıtıldı

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde futbolseverlerin karşısına çıkan dev kitap, dev gitar ve dev ayıcık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" Gönüllülük Platformu'nun habercisi oldu. Derbide, "Sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız" mesajı verildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sahadaki büyük rekabetin yanı sıra anlamlı bir sosyal mesajın da adresi oldu. Sezonun ilk büyük derbisinde futbolseverlerin karşısına stadyumlarda görmeye alışık olmadıkları dev bir kitap, dev bir gitar ve dev bir ayıcık çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" Gönüllülük Platformunun habercisi olan dev nesnelerle, küçük görülen bir katkının bir başkasının hayatında çok büyük bir karşılık bulabileceğine dikkat çekildi.

Derbide sergilenen kitap bilgi ve öğrenmeyi, gitar yetenek ve paylaşmayı, ayıcık ise ilgi, zaman ve insani teması temsil etti.

Dev nesneler aracılığıyla iyiliğin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığı; insanların zamanlarını, emeklerini, bilgilerini, yeteneklerini ve mesleki deneyimlerini paylaşarak da başkalarının hayatına dokunabilecekleri vurgulandı.

'İyilikte hepimiz aynı takımdayız'

Türkiye'nin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren derbide, futbolun takım olma ve dayanışma ruhuyla gönüllülük arasında da bağ kuruldu. Sahada birbirine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerinden farklı renklerin ve farklı takımların taraftarlarının iyilik söz konusu olduğunda ortak bir amaç etrafında buluşabileceğine dikkat çekildi.

Derbinin öne çıkan mesajı ise; "Sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız" oldu.

"İyilik Var", para toplama veya nakdi bağış platformu olarak değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının güvencesinde vatandaşların zamanını, emeğini, bilgisini, yeteneğini ve mesleki imkanlarını gerçek ihtiyaçlarla buluşturacak dijital bir gönüllülük platformu olarak hayata geçirilecek.

Platform kapsamında gönüllüler bir çocukla ders çalışabilecek, huzurevi sakinleriyle zaman geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlikler gerçekleştirebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek. Esnaf ve meslek sahipleri de sundukları mal veya hizmetleri bakanlığın sistemi üzerinden belirlenen gerçek ihtiyaçlarla buluşturabilecek. Böylece Türkiye'deki gönüllülük isteğinin güvenli, organize ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde doğru ihtiyaçlarla eşleştirilmesi amaçlanacak.