Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı

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Süper Lig'de nefes kesen derbiyi Fenerbahçe, 90+4. dakikada Miguel Crespo'nun ayağından bulduğu golle 2-1 kazandı. Maç boyunca sarf ettikleri müthiş eforu galibiyetle taçlandıran sarı-lacivertliler, karşılaşmada tarihi bir hatanın eşiğinden döndü.

HATADAN SON ANDA DÖNÜLDÜ

A Spor'da yer alan habere göre; Derbide durum 1-1 iken teknik direktör Vitor Pereira ve ekibi 4 oyuncu değiştirmek istedi. Daha önce 2 oyuncu değiştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira değişiklik yaptığını unuttu. Durum son anda fark edilirken Pelkas tekrar kulübeye geri çağrıldı ve oyuna dahil edilmedi.