Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı - Son Dakika
Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı

Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı
23.03.2026 11:10
Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-2 yendiği derbide Vinicius Junior ön plana çıktı. Brezilyalı yıldız, iki gol atarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Maçın 86. dakikasında oyundan çıkan Vinicius, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin önünden geçerken alaycı bir hareketle dikkat çekti. Yaşananların ardından Vinicius Junior'ın derbideki performansı ve Simeone'ye yönelik hareketi, futbol kamuoyunda ''intikam alındı'' şeklinde yorumlandı.

Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ettiği derbide Vinicius Junior, attığı goller kadar Diego Simeone'ye yaptığı hareketle de gündeme damga vurdu.

GOLLERLE SAHNEYE ÇIKTI

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede iki gol atan Vinicius Junior, takımının galibiyetinde başrol oynadı ve performansıyla öne çıktı.

ALAYCI HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında oyundan çıkan Brezilyalı yıldız, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin önünden geçerken alaycı şekilde gülerek dikkat çeken bir harekete imza attı. Simeone ise bu davranış sonrası 4. hakeme itirazda bulundu.

GEÇMİŞTEKİ GERİLİMİN DEVAMI

İkili arasındaki gerilim, ocak ayında oynanan İspanya Süper Kupa yarı finaline dayanıyor. O karşılaşmada Simeone'nin Vinicius'a "Florentino seni kovacak" sözlerini sarf ettiği ve bu ifadelerin iki isim arasında tansiyonu yükselttiği biliniyordu. Vinicius da maç sonrası yaptığı paylaşımla Simeone'ye karşılık vermişti.

İNTİKAM DERBİDE GELDİ

Yaşananların ardından Vinicius Junior'ın derbideki performansı ve Simeone'ye yönelik hareketi, futbol kamuoyunda "intikam alındı" şeklinde yorumlandı.

Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı
Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı

Son Dakika Spor Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:46:45. #7.12#
SON DAKİKA: Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı - Son Dakika
