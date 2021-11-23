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Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura - Son Dakika

Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura

23.11.2021 10:24

Nef Stadyumu'ndaki derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürler temsilci raporunda yer aldı. Derbideki olaylar sebebiyle 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarının faturası ev sahibine ağır olacak. Cim-Bom, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler temsilci raporlarına yansıdı. TFF temsilcisi, tüm tribünlerin küfrettiğini raporuna yazdı.

Galatasaray'a ağır derbi faturası! 52 bin 500 taraftara bloke

HEPSİ BLOKE

Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.

Galatasaray'a ağır derbi faturası! 52 bin 500 taraftara bloke

DERBİYE GİTMEYENLER ALINACAK

Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura

Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Hakemin taraflı yönetimi taraftarı çileden çıkarmıştır. Bunun suçlusu hakemdir. Küfürü tasvip etmiyorum ama Türk milleti olarak maalesef çabuk gaza geliyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura - Son Dakika
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