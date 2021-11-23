Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura

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Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarının faturası ev sahibine ağır olacak. Cim-Bom, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler temsilci raporlarına yansıdı. TFF temsilcisi, tüm tribünlerin küfrettiğini raporuna yazdı.

HEPSİ BLOKE

Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.

DERBİYE GİTMEYENLER ALINACAK

Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.