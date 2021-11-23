Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarının faturası ev sahibine ağır olacak. Cim-Bom, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler temsilci raporlarına yansıdı. TFF temsilcisi, tüm tribünlerin küfrettiğini raporuna yazdı.
Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.
Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura - Son Dakika Spor