Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler TFF\'ye ateş püskürdü
07.03.2026 21:51
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem kararları tartışma yarattı. İki kulüp de sosyal medyadan tepki gösterirken, futbolseverler hakem ataması nedeniyle TFF ve MHK'yı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi, daha maçın başında hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalarken VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturdu.

İKİ TAKIMDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası iki kulüp de sosyal medya üzerinden hakem kararlarına tepki gösterdi. Beşiktaş cephesi, Sane'nin gördüğü pozisyonda kırmızı kart beklediklerini belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından hakem kararına tepki gösteren bir mesaj yayımladı.

TARAFTARLAR TFF VE MHK'YI HEDEF ALDI

Derbi sırasında yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler hakem atamasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştiren yorumlar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    hakem adam gibi maç yöneti 16 44 Yanıtla
  • Cengiz kırlak Cengiz kırlak:
    hakem ne yaptı 7 18 Yanıtla
  • M.B.Ç M.B.Ç:
    hakem hakem yeter artık. bıktık ya. beceriksiziz diyin hakem demeyin 4 1 Yanıtla
  • Eyüp Fidaner Eyüp Fidaner:
    Yazıklar olsun maç izlemiyorum artık.Sizin olsun futbol. 0 1 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Neyseki Allah teala istediği için geldi bu yönetim son anda hakemler hata yapabilir diyor tff başkanları ama kendilerini geliştirme olmasa da olur. Bence diğer yönetimlerden farkı yok al birini vur ötekine 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
