Derin Bartan Dünya Şampiyonu! - Son Dakika
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Derin Bartan Dünya Şampiyonu!

Derin Bartan Dünya Şampiyonu!
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Muğlalı yelkenci Derin Bartan, Danimarka'da U17 Kadınlar ILCA 6 Dünya Şampiyonu oldu.

MUĞLA Bodrum'da Yalıkavak Mahallesi'nden yetişen milli yelken sporcusu Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen ILCA 6 Dünya Gençler Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Yalıkavak Yelken Kulübü'nün milli sporcusu, ILCA 6 U17 Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olarak kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. 11-19 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'nın Aarhus kentinde gerçekleştirilen ILCA 6 Dünya Gençler Şampiyonası, dünyanın farklı ülkelerinden genç yelkencileri bir araya getirdi. 6 gün süren yarışlarda 24 ülkeden 122 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi temsil eden Yalıkavak Yelken Kulübü'nün milli sporcusu Derin Bartan, rakiplerini geride bırakarak ILCA 6 U17 şampiyonu oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Derin Bartan, ülkemize ve kariyerine ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırırken, ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında gururla dalgalandırdı. Başarılarla dolu kariyer henüz genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Derin Bartan'ın kariyerinde birbirinden değerli başarılar bulunuyor. Derin, 2024 ILCA 4 Kızlar Avrupa üçüncülüğü, 2025 ILCA 4 Kızlar Avrupa şampiyonluğu, 2025 ILCA 4 Kızlar Dünya şampiyonluğu, 2026 ILCA 6 Avrupa ikinciliği, 2026 ILCA 6 U17 Kadınlar Dünya şampiyonluğu derecelerine ulaştı. Olimpik sınıf olan ILCA 6'da dünya şampiyonluğu elde eden Derin Bartan, Türk yelkenciliğinin geleceği adına da önemli bir başarıya imza attı.

HEDEF OLİMPİYATLAR

2016'da yelkene başlayan Derin Bartan'ın antrenörü Ercan Karagün, sporcusunun kadınlar olimpik yelken branşı olan ILCA 6'da Türkiye'nin geleceği olarak görüldüğünü belirterek, olimpik yolculuğun bilinciyle uzun vadeli bir program yürüttüklerini ifade etti. Karagün, Derin'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ancak yelkende yetenek kadar disiplin ve çalışma azminin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sporcusunun sahip olduğu disiplin ve çalışma kararlılığıyla Türk yelkenciliğine ve Yalıkavak Yelken Kulübü'ne daha nice şampiyonluklar kazandıracağına inandığını belirtti. Karagün, Derin Bartan'ın ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek Ay-Yıldızlı bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracağına inandıklarını ifade etti.

MUĞLA'DAN DÜNYA ARENASINA BÜYÜK GURUR

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Derin Bartan'ın elde ettiği Dünya şampiyonluğu büyük bir gururla karşılandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen ILCA 6 Dünya Gençler Şampiyonası'nda ILCA 6 U17 Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Muğlalı milli sporcumuz Derin Bartan'ı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini, ailesini ve Yalıkavak Yelken Kulübü'nü yürekten tebrik ediyoruz. Muğla'nın eşsiz denizlerinden yetişen genç sporcularımızın, su sporlarında dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Muğla'mızın su sporlarında yetiştirdiği, dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Derin Bartan'ı dünya şampiyonluğu dolayısıyla kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Sporcumuzun gelecekte de ülkemizi olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası arenalarda en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine başarılarla dolu bir spor hayatı diliyoruz.ö Muğla'nın bir sahil kasabasından dünya şampiyonluğuna uzanan bu başarı, hem Muğla'nın hem de Türk yelkenciliğinin geleceği adına umut ve gurur verdi."

Kaynak: DHA

Danimarka, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derin Bartan Dünya Şampiyonu! - Son Dakika

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