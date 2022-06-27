Derincespor; basketbol , voleybol , tenis, tekvando, kick boks, boks, jimnastik, wushu, yelken, step aerobik, plates ve zumba branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Derincespor'da kadın futbol kategorisinde de çalışmalar hafta sonu itibariyle başladı. Kadın futbol takımının antrenmanları, antrenör Havva Koç yönetiminde Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Kadın futbol takımına katılmak isteyenler için ise kayıt süreci devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Derincespor'da kadın futbol takımı çalışmalarına başladı - Son Dakika

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