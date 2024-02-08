Derrick Köhn, Galatasaray\'a transferinden gurur duyuyor

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Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulübe transferinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Köhn, Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamalarında, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğinin altını çizen Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.