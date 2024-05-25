Dersim Kick Boks Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Dersim Kick Boks Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 4 madalya kazandı

Dersim Kick Boks Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası\'nda 4 madalya kazandı

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda Dersim Kick Boks Spor Kulübü, 4 madalya kazandı. Şampiyon olan Agit Baran Aksoy altın madalya, Zahir Arslan gümüş madalya, Erivan Barut ve Baran Deniz Çakıcı ise bronz madalya elde etti.

25.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 42 ülkeden 3000 sporcunun katılım sağladığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası sona erdi. Dersim Kick Boks Spor Kulübü, turnuvada 4 madalya aldı.

15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 42 ülkeden 3000 sporcunun katılım sağladığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye'yi ve Tunceli'yi temsilen Dersim Kick Boks Spor Kulübü ve Belediye Spor Kulübü olarak katılım sağlanan müsabakalarda Dersim Kick Boks Kulübü sporcuları 4 madalya aldı. Dersim Kick Boks sporcuları Agit Baran Aksoy şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Zahir Arslan ikinci olarak gümüş madalyanın, Erivan Barut ve Baran Deniz Çakıcı üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı.

Dersim Kick Boks antrenörleri Gürsel Tayam ve Ali Tayam yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ederek bizlerden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dersim Kick Boks Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dersim Kick Boks Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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