Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza - Son Dakika
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Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza

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Milli yıldızımız Arda Güler'in takımı Real Madrid'de yeni transfer Endrick, Santiago Bernabeu'daki ilk maçında ağları havalandırdı. Böylelikle genç yıldızın sözleşme detayları ortaya çıktı. İspanyol devi, Brezilyalı yıldızın her golü, asisti veya aldığı penaltı için eski kulübü Palmeiras'a 35 bin euro bonus ödeyecek. Madrid temsilcisi, Endrick'i 2022'de 47.5 milyon euroya transfer ettiğini duyurmuştu. O dönemde 16 yaşında olan genç futbolcu, 18 yaşına girmediği için kadroya dahil olamamıştı.

27.08.2024 17:13  Güncelleme: 17:24
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Real Valladolid'i 3 golle mağlup etti. Arda'nın da ilk 11 başladığı maçta Carlo Ancelotti'nin ekibine galibiyeti getiren golleri Federico Valverde, Brahim Diaz ve Endrick kaydetti. Son golü atan Brezilyalı yıldız ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Real Madrid'in daha önce transferi için anlaştığı ancak bu yaz kadrosuna kattığı Endrick, yeni takımıyla Santiago Bernabeu'daki ilk maçında golünü kaydetti. Brezilya basınından Globo'da yer alan haberde Real Madrid'in Endrick transferinin detayları paylaşıldı.

KAZANDIRDIĞI PENALTI BİLE 35 BİN EURO

İspanyol devinin Endrick'in her golü, asisti ya da aldığı penaltı için Palmeiras'a 35 bin euro ödeyeceği, bonus ödemelerinin toplam değerinin maksimum 12.5 milyon euroya yükselebileceği ifade edildi. İki takım arasındaki anlaşmaya göre Endrick'in kazanacağı bireysel ödüller ve oynayacağı maç sayılarının da bonuslarda bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER 2022'DE AÇIKLANMIŞTI

Real Madrid, Endrick'i transfer ettiğini 2022'de duyurmuştu. O dönemde 16 yaşında olan genç futbolcu, 18 yaşına girmediği için Madrid ekibinin kadrosuna dahil olamamıştı. İspanyol devi, yıldız futbolcunun bonservisine 47.5 milyon euro ödedi.

Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid\'den Endrick için akılalmaz imza

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Son Dakika Spor Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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