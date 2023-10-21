Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 4 dakika içinde hem geri düştü hem de 10 kişi kaldı.

ICARDI ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelenin gol perdesini 26. dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi açtı.

MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, yediği golün şokunu atlatamadan 30. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında topa eliyle müdahale eden Mert Günok kırmızı kart gördü. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil olurken, Milot Rashica oyundan çıkmak zorunda kaldı.