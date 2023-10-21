Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 4 dakika içinde hem geri düştü hem de 10 kişi kaldı.
Mücadelenin gol perdesini 26. dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi açtı.
Siyah-beyazlılar, yediği golün şokunu atlatamadan 30. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında topa eliyle müdahale eden Mert Günok kırmızı kart gördü. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil olurken, Milot Rashica oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Son Dakika › Spor › Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı - Son Dakika