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Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı - Son Dakika

Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı

Son Güncelleme: 21.10.2023 19:51

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, maçın 26. dakikasında gol yiyerek geri düştü. 30. dakikada ise Mert Günok kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 4 dakika içinde hem geri düştü hem de 10 kişi kaldı.

ICARDI ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelenin gol perdesini 26. dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi açtı.

MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, yediği golün şokunu atlatamadan 30. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında topa eliyle müdahale eden Mert Günok kırmızı kart gördü. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil olurken, Milot Rashica oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı - Son Dakika
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