Galatasaray'da son haftaların formda yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Üzgün bir şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı - Son Dakika