Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı

02.04.2022 22:07

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü misafir eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maçın 34. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Dev Fenerbahçe derbisi öncesi talihsiz sakatlık yaşayan genç yıldızın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Galatasaray'da son haftaların formda yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık depremi! Kerem Aktürkoğlu maça devam edemedi
Görüntü: Beinsports

DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK ENDİŞESİ

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Üzgün bir şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

YORUMLAR
500
Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı! Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!

Fatih Karagümrük, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:38 Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanları şaşkına dönüyor!
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 22:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement