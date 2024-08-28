Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu - Son Dakika
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Spor

Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu

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Young Boys'a elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

28.08.2024 07:45
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys'u ağırladı. Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi.

GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ

Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO

Bu sonuçla Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı. Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi. 8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

Dev geliri kaçırdık! Young Boys\'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu

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Son Dakika Spor Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: kaçırdık derken bu sadece galatasarayı bağlar başka kimseyi bağlamaz 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Can: köy takımına elendik. yıl geçtikçe geriliyor Türk takımları. üstüne koyma durumu yok hiç bir zaman... 3 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Cin con con 0 0 Yanıtla

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