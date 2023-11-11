 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika

17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi

11.11.2023 20:56  - Güncelleme: 21:13

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

RIVAS PERDEYİ AÇTI

Ev sahibi Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

Dev seri sona erdi! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi

ZAHA SKORA EŞİTLİK GETİRDİ

27'de Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

Dev seri sona erdi! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi

LAMKEL ZE SAHNEDE

55'de Galatasaray'ın kaptırdığı topta hızlı çıkan Hatayspor'da Dadashov'un savunma arkasına pasında Fisayo Dele-Bashiru sağ kanattan ilerledi. Dele Bashiru'nun sol kanatta topla buluşturduğu Lamkel Ze, Muslera'nın yanından topu ağlara bıraktı. Durum 2-1.

Dev seri sona erdi! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi

ASLAN İLK KEZ YENİLDİ

Hatayspor kalesinde son anlarda gol arayan sarı-kırmızılılar eşitliği yakalayamayınca bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldı.

Dev seri sona erdi! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika


Son Dakika
20:56 17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi
20:38 Sadece 5 ay görevde kalabildi! CHP'de Eren Erdem'in yerine gelen yeni isim Burhanettin Bulut oldu
20:13 Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı
20:12 CHP'de Faik Öztrak devri kapandı! Parti Sözcüsü Deniz Yücel oldu
19:43 Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
19:43 Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik anayasaya ihtiyacı vardır
19:15 Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi
19:16 Atatürk'e ve ona dua eden imamı hakaretler eden şahıs tutuklandı
18:38 Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi
18:35 İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden ortak bildiri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 21:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: 17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement