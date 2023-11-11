17 maçlık seri bitti! Galatasaray, ligin 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

RIVAS PERDEYİ AÇTI

Ev sahibi Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

ZAHA SKORA EŞİTLİK GETİRDİ

27'de Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

LAMKEL ZE SAHNEDE

55'de Galatasaray'ın kaptırdığı topta hızlı çıkan Hatayspor'da Dadashov'un savunma arkasına pasında Fisayo Dele-Bashiru sağ kanattan ilerledi. Dele Bashiru'nun sol kanatta topla buluşturduğu Lamkel Ze, Muslera'nın yanından topu ağlara bıraktı. Durum 2-1.

ASLAN İLK KEZ YENİLDİ

Hatayspor kalesinde son anlarda gol arayan sarı-kırmızılılar eşitliği yakalayamayınca bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldı.