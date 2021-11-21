Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: "Efeler Ligine adım adım yürüyoruz"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor Voleybol takımının Efeler Ligi'ne adım adım yürüdüğünü söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta bir diğer Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediyespor maçında alınan galibiyet sonrası teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek kalan maçlarda başarılar diledi.

Adım adım Efeler Ligine yürüdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Cabbar yaptığı açıklamada, "Takımımızı yalnız bırakmayan ve maç boyunca tezahüratlarıyla destek olan hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hemşerilerimizin dua ve destekleri, takımımızın azim ve kararlılığıyla hedefimiz olan Efeler Ligi'ne adım adım yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel başarılar alarak hemşerilerimizi sevindirmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ