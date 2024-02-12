Develi Belediyespor, Halkbank'a mağlup oldu - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Halkbank'a mağlup oldu

Develi Belediyespor, Halkbank\'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Develi Belediyespor, lider Halkbank'a deplasmanda oynadığı maçta 3-1 mağlup oldu. Maçın süresi 99 dakika sürdü.

12.02.2024 08:35  Güncelleme: 08:38
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta lider Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Erhan Alparslan

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Perrin, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija ( Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Blankenau, İzzet Ünver)

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Abreu, Can Abdullah, Kemal Kayhan, Enis Ali Ay, Nikitin (Burak Çevik, Metin Durmuş, Egecan Avcıl, Kolodinsky)

Setler:

25-16 (Halkbank lehine)

25-18 (Halkbank lehine)

24-26 (Develi Belediyespor lehine)

25-22 (Halkbank lehine)

Süre: 99 dakika (22, 22, 30, 25) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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