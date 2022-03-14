Develi Belediyespor ligi lider tamamladı - Son Dakika
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Develi Belediyespor ligi lider tamamladı

14.03.2022 09:35
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı

Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, karşı karşıya geldiği Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 1. ligi evinde namağlup lider olarak tamamladı.

Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, karşı karşıya geldiği Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 1. ligi evinde namağlup lider olarak tamamladı.

Develililerle birlikte tribünde Develi Belediyespor'a destek veren Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Öncelikle oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi önemli bir galibiyet daha kazanarak evinde yenilgi yüzü görmeyen takımımızı tebrik ediyorum. Her maç olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmayıp tezahüratlarıyla moral ve motivasyon veren hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonrasında play-off karşılaşmalarına moralli çıkmak, Efeler Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyespor ligi lider tamamladı
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı
Develi Belediyespor ligi lider tamamladı

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Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Malatya, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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