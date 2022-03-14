Develi Belediyespor ligi lider tamamladı - Son Dakika

Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, karşı karşıya geldiği Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 1. ligi evinde namağlup lider olarak tamamladı.

Develililerle birlikte tribünde Develi Belediyespor'a destek veren Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Öncelikle oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi önemli bir galibiyet daha kazanarak evinde yenilgi yüzü görmeyen takımımızı tebrik ediyorum. Her maç olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmayıp tezahüratlarıyla moral ve motivasyon veren hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonrasında play-off karşılaşmalarına moralli çıkmak, Efeler Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ