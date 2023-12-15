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Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı

Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, Yaroslavich Yaroslav takımından smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti. Nikitin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı ve yeni takımıyla ilk maçına Pazar günü çıkacak.

Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin\'i kadrosuna kattı
15.12.2023 - 14:03,
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Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı.

Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor son olarak Yaroslavich Yaroslav takımından smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelen Sergey Nikitin sağlık kontrolünden geçti ve ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. 1993 doğumlu başarılı oyuncu yeni takımı ile ilk maçında Pazar günü Cizre Belediyespor'a karşı çıkacak.

Develi Belediyespor Kulübünden yapılan paylaşımda; "Develi Belediyespor Voleybol takımımız Rus asıllı smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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