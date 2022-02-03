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Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında - Son Dakika

Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında

03.02.2022 09:17
Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında

Develi Belediyespor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Develi Belediyespor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı evinde aldığı 3-0'lık galibiyetle kapatan Develi Belediyespor şampiyonluğa inanıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider TÜRŞAD'ın 2 puan gerisinde yer alan mavi beyazlılar hata yapmak istemiyor. Antrenör Osman Çakıray nezaretinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Develi Belediyespor yarın Kayseri'den ayrılacak.

6 Şubat Pazar günü Şanlıurfa Yenice Spor Salonunda oynanacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Develi Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

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Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Kayseri, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında - Son Dakika Spor


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