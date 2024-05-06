Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı

Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı

Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Develi Erciyessporlu bazı oyuncular, Ambar Kızılırmaksporlu yerde yatan oyuncuyu tekmeledi. Kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor Kulübü şikayetçi oldu. Maçın hakemleri de lisanlarını aldı ve karar Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

06.05.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında Develi İlçe Stadı'nda Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 konuk ekip Ambar Kızılırmakspor'un lehine devam ederken 82. dakikada çıkan kavga sonrası karşılaşma yarıda kaldı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Develi Erciyessporlu bazı oyuncular; Ambar Kızılırmaksporlu yerde yatan oyuncuyu tekmeledi. Güvenlik güçlerinin müdahale etmesine rağmen büyüyen kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor'dan bir oyuncu yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Çıkan kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor Kulübü şikayetçi oldu.

Kavga sonrası maçın hakemleri Develi Erciyesspor'dan Vefa Tekir, Yunus Emre Özkara, Ömer Faruk Akburak, Atakan Katırcı ve Ambar Kızılırmakspor'dan Nurettin Batar ile Kadir Yılmaz'ın lisanlarını aldı. Yarıda kalan karşılaşma ile ilgili sonrası kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Develi, Kavga, Olay, Güvenlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:55 CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yeğenini atadı CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yeğenini atadı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:22 “Hastaneye gideceğim“ diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı "Hastaneye gideceğim" diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 15:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor Arasında Olaylar Sonrası Maç Yarıda Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement