Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Yahyalıspor karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.
Stat: Develi İlçe
Hakemler: Doğukan Çakır, Sadık Eren Ulusoy, Anıl İsmet Arslan
Develigücü: Hasan Göksu, Enes Koçoğlu, Buğra Arslan, İbrahim Şahinkaya, Tolga Yıldız, Bahadır Can, Resul Ekrem Turhan (Yakupcan Yazgan Dk.90), Zekeriya Kartal, Abdülkadir Dilekçi (Altay Özkan Dk.60), Mert Filiz, Eray Ergin (Göktuğ Yayla Dk.90)
Yahyalıspor: Abdussamet Karakoyun, Emrah Çalışlar, Merdan Ayvacı, Sezer Gündüz, Abdullah Arpaç, Muhammed Yasin Turgutalp, Serkan Demirezen (Furkan Pekşen Dk.65), Tolgahan Alan (Ertaç Bağcı Dk.80), Şükrü Önder, Mehmet Becerir, Gökalp Kahya
Goller: Eray Ergin (Dk.9), İbrahim Şahinkaya (Dk.90+8) (Develigücü)
Kırmızı Kart: Ahmet Zekeriya Kartal (Dk.90+6) (Develigücü) Emrah Çalışlar (Dk.18) (Yahyalıspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Develigücü 2-0 Yahyalıspor - Son Dakika
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