Develigücü 5-2 ile Gaziantepgücü\'nü geçti

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü; ligin 13. hafta maçında sahasında Gaziantepgücü'nü 5-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü, sahasında Gaziantepgücü'nü mağlup etmeyi başardı. Faruk Küstül, Nurdan Köseoğlu, Şerefhan Baş hakem üçlüsünün görev yaptığı müsabakada ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Develigücü, ikinci yarıda da attığı goller neticesinde 3 puanın sahibi oldu. Develigücü'ne galibiyeti getiren golleri, 15, 36 ve 42. dakikalarda Eray Ergin, 88. dakikada Altay Özkan, 90+7. dakikada da Hakan Çıtak kaydetti.

Develigücü bu galibiyet ile puanını 21'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Kırmızı siyahlılar, bu hafta Adana deplasmanında Adaletgücü ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ